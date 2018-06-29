Fixtures released for Bluefin Sport Championship

The fixtures have been released for the Bluefin Sport Championship 2018/19 season.
August 11 2018 3pm
Ballinamallard United v Limavady United
Dundela v Dergview
H&W Welders v Carrick Rangers
Knockbreda v Larne
Loughgall v Portadown
PSNI v Ballyclare Comrades
August 18 2018 3pm
Ballyclare Comrades v Loughgall
Carrick Rangers v Dundela
Dergview v H&W Welders
Larne v Ballinamallard United
Limavady United v Knockbreda
Portadown v PSNI
August 25 2018 3pm
Ballyclare Comrades v Limavady United
Ballinamallard United v Dergview
H&W Welders v Portadown
Knockbreda v Carrick Rangers
Loughgall v Larne
PSNI v Dundela
September 1 2018 3pm
Ballinamallard United v Portadown
Dundela v Loughgall
Dergview v Knockbreda
H&W Welders v Ballyclare Comrades
Limavady United v Carrick Rangers
PSNI v Larne
September 7 2018 7.45pm
Ballyclare Comrades v Ballinamallard United
Carrick Rangers v Dergview
Knockbreda v Dundela (TBC)
Larne v H&W Welders
Loughgall v PSNI
Portadown v Limavady United
September 15 2018 3pm
Ballinamallard United v Knockbreda
Dundela v Larne
Dergview v Limavady United
Loughgall v H&W Welders
Portadown v Ballyclare Comrades
PSNI v Carrick Rangers
September 22 2018 3pm
Carrick Rangers v Ballyclare Comrades
Dergview v PSNI
H&W Welders v Ballinamallard United
Knockbreda v Loughgall
Larne v Portadown
Limavady United v Dundela
September 29 2018 3pm
Ballyclare Comrades v Larne
Ballinamallard United v Carrick Rangers
Dundela v H&W Welders
Loughgall v Limavady United
Portadown v Dergview
PSNI v Knockbreda
October 6 2018 3pm
Carrick Rangers v Loughgall
Dundela v Ballinamallard United
Dergview v Ballyclare Comrades
H&W Welders v PSNI
Knockbreda v Portadown
Limavady United v Larne
October 13 2018 3pm
Ballyclare Comrades v Dundela
Carrick Rangers v Portadown
Knockbreda v H&W Welders
Larne v Dergview
Loughgall v Ballinamallard United
PSNI v Limavady United
October 20 2018 3pm
Ballyclare Comrades v Knockbreda
Ballinamallard United v PSNI
Dergview v Loughgall
Larne v Carrick Rangers
Limavady United v H&W Welders
Portadown v Dundela
Saturday October 27
Carrick Rangers v PSNI
Dundela v Limavady United
H&W Welders v Larne
Knockbreda v Dergview
Loughgall v Ballyclare Comrades
Portadown v Ballinamallard United
Saturday, November 3
Ballyclare Comrades v Carrick Rangers
Ballinamallard United v H&W Welders
Dergview v Dundela
Larne v Knockbreda
Limavady United v Loughgall
PSNI v Portadown
Saturday, November 10
Carrick Rangers v Ballinamallard United
Dundela v PSNI
H&W Welders v Dergview
Limavady United v Ballyclare Comrades
Loughgall v Knockbreda
Portadown v Larne
Saturday, November 17
Dundela v Portadown
Dergview v Carrick Rangers
H&W Welders v Loughgall
Knockbreda v Ballyclare Comrades
Larne v Limavady United
PSNI v Ballinamallard United
Saturday, November 24
Ballyclare Comrades v H&W Welders
Ballinamallard United v Dundela
Carrick Rangers v Knockbreda
Larne v PSNI
Limavady United v Portadown
Loughgall v Dergview
Saturday, December 1
Dundela v Ballyclare Comrades
Dergview v Larne
H&W Welders v Limavady United
Knockbreda v Ballinamallard United
Portadown v Carrick Rangers
PSNI v Loughgall
Saturday, December 8
Ballyclare Comrades v Dergview
Ballinamallard United v Loughgall
Carrick Rangers v H&W Welders
Larne v Dundela
Limavady United v PSNI
Portadown v Knockbreda
Saturday, December 15
Ballyclare Comrades v Portadown
Ballinamallard United v Larne
Dundela v Knockbreda
Limavady United v Dergview
Loughgall v Carrick Rangers
PSNI v H&W Welders
Wednesday, December 26
Carrick Rangers v Limavady United
Dergview v Ballinamallard United
H&W Welders v Dundela
Knockbreda v PSNI
Larne v Ballyclare Comrades
Portadown v Loughgall
Saturday, December 29
Ballyclare Comrades v PSNI
Carrick Rangers v Larne
Dergview v Portadown
H&W Welders v Knockbreda
Limavady United v Ballinamallard United
Loughgall v Dundela
2019
Saturday, January 12
Ballinamallard United v Ballyclare Comrades
Dundela v Carrick Rangers
Knockbreda v Limavady United
Larne v Loughgall
Portadown v H&W Welders
PSN v Dergview
Further fixtures will be confirmed after this date.